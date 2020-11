Zi de doliu naţional în Portugalia pentru victimele Covid-19 Portugalia a organizat astazi o zi de doliu national in memoria celor 2.544 de cetateni ai sai care si-au pierdut viata pana acum din cauza pandemiei de Covid-19, in contextul in care cea mai mare parte a tarii se pregateste de o noua izolare in incercarea de a opri al doilea val de epidemie, relateaza AFP, citata de agerpres . In cadrul unei scurte ceremonii la palatul prezidential, presedintele Marcelo Rebelo de Sousa si premierul Antonio Costa au tinut un moment de reculegere, dupa ce au asistat la coborarea in berna a drapelului portughez si au ascultat garda de onoare a Jandarmeriei interpretand… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

