Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvatori cautau marti printre daramaturi in speranta gasirii de supravietuitori in urma celui mai puternic seism care a lovit Albania in ultimele decenii si care a provocat 16 decese, sute de persoane fiind ranite, potrivit AFP, anunța AGERPRES.In urma seismului de 6,4 grade,…

- Salvatori albanezi cautau supravietuitori intre daramaturi marti, dupa cel mai puternic cutremur din ultimele decenii in aceasta tara din Balcani, soldat cu cel putin 13 morti si sute de raniti, relateaza AFP, potrivit news.ro.Imobile s-au surpat ca niste castele de carti din cauza violentei…

- Un cutremur puternic de magnitudine 6,4 a zguduit Albania marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, si al doilea din ultimele doua luni. Potrivit primelor informatii s-ar fi inregistrat cel putin cinci morti si peste…

- Un cutremur puternic de magnitudine 6,4 a zguduit Albania marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, si al doilea din ultimele doua luni. Potrivit primelor informatii s-ar fi inregistrat cel putin sase morti si peste…

- Un cutremur puternic de magnitudine 6,4 a zguduit Albania marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, si al doilea din ultimele doua luni. Potrivit primelor informatii s-ar fi inregistrat cel putin cinci morti si peste…

- Cutremurul cu magnitudinea de 6,3 grade produs marți dimineața in apropierea capitalei Tirana a determinat moartea a cel puțin patru persoane și ranirea altor 150, conform informațiilor transmise de sursele locale, citate de contidianul The Washington Post. Victimele din randul populației au fost insoțite…

- UPDATE, ora 9:31 – Cel putin patru persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar 150 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind prinsi…

- Un cutremur cu magnitudinea Mw 6.6 a avut loc, in aceasta dimineata, in Albania, la ora 04:54:12 ora locala a Romaniei , la adancimea de 10km.Seismul a avut intensitatea epicentrala VI.Epicentrul a fost localizat la 38 km V de Tirana, 149 km SV de Prizren, 186 km V de Skopje, 203 km NE de Taranto, 209…