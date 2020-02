Stiri pe aceeasi tema

- Vineri este ultima zi in care Marea Britanie are calitatea de membru al Uniunii Europene, la trei ani si jumatate de cand cetatenii britanici au decis, prin intermediul unui referendum, ca tara lor sa iasa din Blocul comunitar. Cetatenii romani care traiesc in Marea Britanie pot aplica pana in iunie…

- Peste 435.000 de romani din Marea Britanie au aplicat pentru rezidența inainte de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, al doilea cel mai mare numar in randul cetațenilor din statele membre ale UE, dupa polonezi, care au depus 512.300 de cereri. Pe al treilea loc sunt italienii, cu 291.000 de…

- Peste 435.000 de romani din Marea Britanie au aplicat pentru rezidența inainte de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, al doilea cel mai mare numar in randul cetațenilor din statele membre ale UE, dupa polonezi, care au depus 512.300 de cereri, anunța MEDIAFAX.Pe al treilea loc sunt…

- Peste 435.000 de romani din Marea Britanie au aplicat pentru rezidența inainte de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, al doilea cel mai mare numar in randul cetațenilor din statele membre ale UE, dupa polonezi, care au depus 512.300 de cereri. Romanii sunt europenii cei mai numeroși din Londra,…

- Premierul britanic Boris Johnson intentioneaza sa mute din Londra camera superioara a Parlamentului, Camera Lorzilor, la York, oras din nordul Angliei, a relatat Sunday Times, citat duminica de Reuters. La alegerile nationale de luna trecuta pentru camera inferioara, conservatorii lui Johnson…

- Cu binecuvantarea IPS Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, in a doua jumatate a lunii decembrie, in Protopopiatul Ortodox Blaj, sunt organizate o serie de programe culturale cu prilejul slavitului Praznic al Nașterii Domnului. Primul eveniment de acest fel a fost Festivalul de colinde „O, ce veste minunata”,…

- Filmul documentar "colectiv", realizat de Alexander Nanau, a fost selectat in sectiunea "Spotlight" la Festivalul de Film Sundance. "colectiv" este un documentar observational despre evenimentele primului an de la tragedia din clubul Colectiv. Filmul urmareste povestea anului 2016 si se concentreaza…