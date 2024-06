Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia din Premariacoo a avut loc in urma cu 24 de zile, insa trupul lui Cristian Molnar a fost gasit abia acum. In urma descoperirii facute de pompierii italieni, primarul din Premariacco a declarat zi de doliu in localitate. Citește și Asociatia „Tales of Angels”, invitata la Ziua Republicii Italia…

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania a confirmat, luni dimineața, ca a fost gasit și trupul tanarului roman disparut alaturi de alte doua fete in raul Natisone din Italia. Primarul localitatii Premariacco, Michele De Sabata, a declarat luni zi de doliu local. La aproape o luna de la tragicul eveniment…

- Trupul neinsuflețit al lui Cristian Molnar a fost gasit duminica, 23 iunie, in raul Natisone din Italia, in apropierea albiei unde a avut loc tragedia in care au fost implicati cei trei tineri romani. Tanarul in varsta de 25 de ani era ultimul care nu fusese gasit inca. Cadavrul lui Cristian Molnar,…

- vești incredibile din Italia! Dupa trei saptamani de cautari, trupul lui Cristian, tanarul luat de viiturile din Italia, ar fi fost gasit! A fost cautat in cele mai periculoase zone ale raului Natisone, dar pana astazi echipa de salvatori nu a gasit nimic.

- Imbrațișarea celor trei tineri romani inecați devine statuie in Italia, a decis primarul localitații Premariacco, care a precizat ca „imaginile au mișcat intreaga Italie”: „Poate ca statuia le va aminti oamenilor ca raul Natisone poate fi extrem de periculos”, a spus Michele De Sabata. Tragedia care…

- La o saptamana de la tragedia de la Natisone, salvatorii nu au inca nicio urma de Cristian Molnar, ultimul disparut dintre cei trei tineri. Fratele lui Cristian, Radu, este ca „un leu in cusca" si este convins ca tanarul de 25 de ani va fi gasit in viata, afirma primarul localitatii Premariacco, Michele…

- Au trecut deja trei zile de la tragedia de pe raul Natisone, de pe raza localitații italiene Premariacco, in care trei tineri romani și-au pierdut viața. Autoritațile locale anunțau astazi ca au fost gasite trupurile celor doua tinere, dar in continuare salvatorii italieni il cauta cu disperare pe Cristian,…

- Au trecut patru zile de cand salvatorii italieni il cauta pe Cristian Casian Molnar, tanarul care a fost luat de viitura pe raul Natisone din Italia. Primarul localitații Premariacco declara ca nu se va lasa pana cand baiatul nu va fi gasit. Intre timp, observatornews.ro a publicat marturii cutremuratoare…