Zi de doliu în Mamaia: trei persoane au murit înecate din cauza valurilor mari și a curenților puternici Operațiunea dramatica de salvare a avut loc in stațiunea Mamaia, dupa ce oamenii care au format un lanț uman au solicitat ajutorul autoritaților in cazul a cinci persoane care se aflau in pericol de inec, informeaza Ziua de Constanța. Acestea au fost aduse la mal, pentru trei a fost declarat decesul dupa aproape o ora

- UPDATE Cele trei persoane scoase inconstiente au fost declarate decedate, a anuntat ISU Dobrogea. De asemenea, o alta persoana a fost scoasa din apa inconstienta, tot in statiunea Mamaia, dar in alta zona. Barbatul de 38 de ani a fost resuscitat si transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Judetean…

- Cinci persoane au fost in pericol de inec, in Marea Neagra, in statiunea Mamaia, iar in zona s-au deplasat mai multe echipaje medicale si de pompieri. Turistii au facut lant uman pentru salvarea celor cinci. ISU Dobrogea a precizat ca trei persoane au fost scoase inconstiente din apa, una dintre acestea…

