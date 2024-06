Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul lui Cristian, tanarul disparut in viiturile din Italia, a fost gasit in raul Natisone, intr-o zona foarte periculoasa. Primarul localitații s-a implicat in operațiunile de cautari, iar dupa ce trupul neinsuflețit al tanarului a fost gasit, acesta a declarat zi de doliu local.

- Imbrațișarea celor trei tineri romani inecați devine statuie in Italia, a decis primarul localitații Premariacco, care a precizat ca „imaginile au mișcat intreaga Italie”: „Poate ca statuia le va aminti oamenilor ca raul Natisone poate fi extrem de periculos”, a spus Michele De Sabata. Tragedia care…

- Cei trei tineri romani au fost surprinși imbrațișandu-se, intr-o filmare cutremuratoare chiar cu cateva momente inainte de a fi luați și uciși de viitura din Italia. Patrizia, Bianca și Cristian, in varsta de 20, 23 și 25 de ani, au fost filmați imbrațișandu-se, in timp ce erau inconjurați de apele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca autoritatile din acest stat au instituit temporar controale aleatorii la frontierele nationale terestre, maritime si aeriene, in intervalul 5 iunie (ora 14,00) – 18 iunie.…

- Trei tineri, un baiat si doua fete, sunt dati disparuti in ploilor abundente care au lovit regiunea Veneto, scrie Rai News. Ei au fost luati de apele raului Natisone, care a iesit din matca. Cei trei sunt o fata in varsta de 20 de ani, rezidenta in Campoformido (Udine), care s-a nascut la Colleferro…

- Uleiul de masline extra-virgin se gasește in magazinele din Romania la prețuri duble fața de cele pacticate in urma cu un an. Consultarea cataloagelor cu oferte și experiențele directe din supermarket arata ca un litru de ulei de calitate medie, importat din Italia, se putea gasi in urma cu un an la…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anunțat, luni, ca procedura in cazul fugarului Ionel Arsene, care de executat o pedeapsa cu inchisoarea de 6 ani și 8 luni pentru trafic de influența, se apropie de final, deși fostul baron PSD de Neamț, fugit in Italia, invoca motive medicale pentru a amana extradarea…