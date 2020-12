Zi de Crăiun ploioasă Vineri, vreme umeda. Soarele rasare la ora 08:06. In prima zi a Craciunului va ploua pe arii extinse, iar la munte vor fi precipitații mixte și condiții de formare a poleiului. Pe creste va ninge abundent. In general temperaturile se mențin ridicate pentru aceasta perioada. Soarele apune la ora 16:51. Valorile se vor incadra intre 10 și 7 grade. Sambata, temperaturile scad. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

