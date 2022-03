Zi de coșmar pentru o familie din Aiud: Soțul agresiv și-a amenințat soția cu moartea și lovit fiul care a vrut să își apere mama Zi de coșmar pentru o familie din Aiud: Soțul agresiv și-a amenințat soția cu moartea și lovit fiul care a vrut sa iși apere mama Un barbat din Aiud s-a ales cu mai multe dosare penale, dar a și fost reținut de polițiști dupa ce și-a amenințat soția cu moartea, și-a lovit fiul care a vrut sa iși protejeze mama, și a spart un geam. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 martie 2022, Poliția Municipiului Aiud a fost sesizata […] Citește Zi de coșmar pentru o familie din Aiud: Soțul agresiv și-a amenințat soția cu moartea și lovit fiul care a vrut sa iși apere mama in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- COȘMARUL unei familii din Aiud: Un barbat beat și-a amenințat soția cu moartea și și-a batut fiul, care a sarit sa o protejeze COȘMARUL unei familii din Aiud: Un barbat beat și-a amenințat soția cu moartea și și-a batut fiul, care a sarit sa o protejeze Un barbat din Aiud a fost reținut pentru violența…

- Miercuri, 23 februarie, la ora 07.10, polițiștii din Cavnic au fost sesizați de o femeie de 41 de ani, cu privire la faptul ca soțul ei, un barbat de 45 de ani, cu care se afla in proces de divorț, s-a prezentat la locul sau de munca, iar pe fondul unor discuții in contradictoriu a […] Source

- Polițist din Alba condamnat la amenda penala dupa ce și-a agresat și amenințat cu moartea fosta soție, tot polițista Polițist din Alba condamnat la amenda penala dupa ce și-a agresat și amenințat cu moartea fosta soție, tot polițista Dupa ce si-a amenintat cu moartea si si-a agresat fosta sotie, un…

- Barbat din Alba, condamnat pentru omor, trimis in judecata pentru ultraj. A amenintat cu moartea un politist Barbat din Alba, condamnat pentru omor, trimis in judecata pentru ultraj. A amenintat cu moartea un politist Un barbat in varsta de 32 de ani din orasul Cugir a fost trimis in judecata pentru…

- Barbat din Cricau, REȚINUT de polițiști dupa un scandal in familie. Și-ar fi batut și amenințat soția Un barbat a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce și-a agresat soția și a amenințat-o. La data de 17 decembrie 2021, in jurul orei 23,40, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala…

- Doi barbați din Alba, cu dosare penale dupa ce și-au agresat sau amenințat soțiile. Unul dintre ei și-a batut și soacra Doi barbați din Alba s-au ales cu dosare penale in weekend, pentru violența in familie, respectiv amenințare. Unul dintre ei și-a batut soția și soacra, iar celalalt și-a amenințat…

- Un politist din orasul Strehaia, judetul Mehedinti, care a oprit o petrecere ilegala de botez ce avea loc in pandemie la restaurantul din centrul orasului, a fost amenintat cu moartea de patronul localului, transmite Sindicatul Europol care a postat și o inregistrare audio cu agentul care este amenințat.…

- Dosar penal pentru un barbat din Alba care și-a agresat soția: A fost emis și un ordin de protecție Dosar penal pentru un barbat din Alba care și-a agresat soția: A fost emis și un ordin de protecție Polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat…