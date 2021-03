Zi cu vânt și nori. La munte iarna continuă Vineri va fi o zi predominant inchisa. Soarele rasare la ora 06:45. Norii vor acoperi cerul inca din aceasta noapte, iar peste zi se aștepta precipitații. In zona noastra, vantul va sufla cu unele intensificari, iar in zonele montane va sufla tare și se va depune un nou strat de zapada. Soarele apune la ora 18:30. Temperaturile minime se vor inregistra intre 0 și 2 grade, iar cele maxime intre 5 și 9 grade, dar din cauza vantului aceste se vor resimți mai scazute. In weekend temperaturile cresc. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

