Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua runde consecutive fara victorie, Gloria Buzau revine in top 6 dupa ce a caștigat pe teren propriu, luni, 5 septembrie 2022, scor 2-1(1-0), cu CS Dumbravița, in etapa a 5-a din Liga 2. Elevii lui Cristi Pustai au condus cu 1-0 dupa primele 45 de minute, grație golului reușit de Trebotic in…

- Ripensia a obtinut prima victorie in editia 2022-23 a Ligii 2 dupa patru etape si a facut un salt notabil in clasament. Atacantul Cristian Gavra a fost artizanul succesului de pe „Electrica”, scor 2-1, cu cealalta formatie care avea doar un punct inaintea acestei runde – „lanterna” Metaloglobus Bucuresti.…

- Saptamana trecuta a fost marcata de esecuri pe linie pentru trupele timisene din „B”. Sambata aceasta atat Politehnica, dar si Ripensia si CSC Dumbravita au inregistrat remize. Nou promovata de langa padure a fost aproape de o noua surpriza, fiind egalata pe final de favorita Concordia Chiajna (scor…

- Politehnica Iasi bifeaza astazi un nou meci accesibil in esalonul doi. De la ora 11:00, formatia pregatita de Claudiu Niculescu se va confrunta la Dej cu echipa locala Unirea. Urcata anul trecut in esalonul doi, gazdele, care beneficiaza de un buget infim fata de cel al Politehnicii, conteaza pe o multime…

- Echipele din Timiș care evolueaza in eșalonul secund al fotbalului romanesc și-au jucat astazi la aceeași ora meciurile din etapa a doua a campionatului. Ripensia Timișoara – Unirea Slobozia 1-2 Oaspeții au deschis scorul rapid pe arena „Electrica” din Timișoara, in minutul 3, prin Ciprian Rus. Jumatate…

- SCM Politehnica a obtinut o victorie in cele trei jocuri amicale disputate in partea cealalta a tarii. Dupa un succes si un esec la Buzau, alb-violetii au fost depasiti azi de campioana Dinamo, la Bucuresti, scor 26-34 (12-18). Reprezentanta Romaniei in Champions League s-a impus pe propriul parchet.…

- Cele trei trupe din Timis care participa in noua editie a Ligii 2 si-au aflat azi programul sezonului regular 2022-23. Nou promovata CSC Dumbravita ve debuta in deplasare la Viitorul Pandurii, Ripensia joaca si ea tocmai la Buzau, in timp ce Politehnica are meci acasa in prima runda, cu Unirea Constanta,…

- Timisul va fi reprezentat de 3 echipe in noul sezon al Ligii secunde, care debuteaza in prima saptamana a lui august. Astazi s-a tras la sorti tintarul, iar cele 3 reprezentante ale Timisului si-au aflat adversarii din sezonul regulat si ordinea jocurilor. Sistemul competitional este exact ca in precedentul…