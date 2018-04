Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea si presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu urmeaza sa se intalneasca joi cu ministrii pe tema descentralizarii, asa cum a anuntat liderul PSD inca de luni, sustinand ca ”este un proces care trebuie sa inceapa foarte repede”.

- "Am vorbit de asemenea despre descentralizare. Au fost mai multe interventii ale colegilor mei din BPN, care s-au referit la o reticenta mare din partea membrilor Cabinetului in ceea ce priveste descentralizarea, si anume ca toti spun ca este foarte buna, dar nu acum. Si am rugat-o pe doamna prim-ministru…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca exista o retincența mare din partea membrilor Cabinetului privind descentralizarea și ca &"aproape toti se opun descentralizarii&" acum, dar este un &"proces care trebuie sa înceapa foarte

- Pe langa chestiunea Formularului 600, unul dintre aspectele asupra carora s-a oprit premierul Dancila, chiar din startul celei dintai sedinte a Cabinetului pe care il conduce, a fost cea renuntarii la protectia SPP. Avand in vedere faptul ca informatia ca atat premierul, cat si membrii Executivului…

- Toți miniștrii din Cabinetul Viorica Dancila au renunțat la oamenii puși la dispoziție de Serviciul de Protecție și Paza. De altfel, premierul a venit, marți, la serviciu cu o mașina care, potrivit ...

- Senatorul USR Cristian Ghinea dezvaluie comportamentul noilor ministri din noul Cabinet Dancila-Dragnea si concluzioneaza ca „acesti oameni sunt prosti”. „Ministrul Educatiei zice ca ‘legea nu prevede nicaieri sa punem ghilimele...

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii Cabinetului sau, luni seara, la Palatul Victoria, urmand ca miercuri sa se desfasoare prima sedinta a noului Guvern. "In seara aceasta, dupa cum este normal, ne vom duce la depunerea juramantului, dupa…

- Biroul Politic National si grupurile parlamentare ale PNL se reunesc in aceasta dupa-amiaza pentru a stabili strategia partidului in noua sesiune parlamentara si pozitionarea fata de investirea noului guvern.