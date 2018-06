Zi cu emoții pentru Laura Codruța Kovesi. CSM decide dacă o sancționează pe șefa DNA Tot miercuri, Laura Codruța Kovesi vine la CSM pentru a fi audiata intr-un alt proces disciplinar, in care este acuzata ca a incalcat statutul magistratilor dupa refuzul de a se prezenta la Comisia parlamentara pentru anchetarea Alegerilor prezidențiale din 2009. Șefa DNA a refuzat de patru ori pe parcursul anului trecut sa se prezinte in fața Comisiei oferind de fiecare data explicația ca nu deține informații sau documente necesare clarificarii „imprejurarilor și cauzelor in care s-au produs evenimentele supuse cercetarii parlamentare". Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intalniri cruciale ale delegatiei Comisiei de la Venetia in Romania. Intr-un context tumultuos pentru justititia de la noi din tara, oficialii europenii discuta astazi cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si cu presedintele Klaus Iohannis.

- Fostul judecator al Curții Constituționale, Toni Grebla, a explicat contextul in care CCR a sesizat secretarul general al Consiliului Europei, Comisia de la Venetia si presedintele Conferintei Curtilor Constitutionale Europene. Mișcarea Curții vine in contextul unor percepute atacuri la adresa instanței,…

- Daca in ediția trecuta am avut o campioana decisa la TAS, sezonul 2017-2018 ar putea avea o campioana decisa la Comisia de Disciplina a Federației Romane de Fotbal. FCSB și CFR Cluj și-au cerut reciproc depunctarea, insa decizia a fost amanata pentru data de 23 mai, la trei zile dupa finalul Playoff

- Deutsche Welle publica un amplu material despre actuala situație politica, prin care, ca urmare a refuzului prim-ministrului de a demisiona, președintele Klaus Iohannis amenința ca va declanșa un boicot procedural pe termen nelimitat. „Despre comisia de la Veneția s-a vorbit mult in…

- Inspectia Judiciara a exercitat, miercuri, o noua actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, referitor la refuzul de a se prezenta in fata Comisiei speciale de ancheta a Parlamentului. Raportul inspectiei a fost transmis Sectiei pentru Procurori a CSM.

- Inspectia Judiciara a sesizat Sectia pentru procurori in materie disciplinara a CSM in legatura cu savarsirea de catre sefa DNA Laura Codruta Kovesi a unor abateri disciplinare, deoarece a refuzat in mod repetat sa se prezinte in fata Comisiei parlamentare pentru verificarea organizarii alegerilor din…

- Fostul director operativ al SRI, generalul Florian Coldea, se va prezenta, joi 5 aprilie, la cea de-a doua audiere în fata Comisiei de Control al SRI, dupa ce prima audiere, din urma cu trei saptamâni, a lasat multe subiecte neacoperite.

- Procurorul sef adjunct al DNA, Marius Iacob, a fost invitat la Comisia parlamentara de ancheta privind clarificarea aspectelor ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie, dar nu a fost prezent miercuri la audieri. "Am apreciat intotdeauna demnitatea si regret ca nu a venit…