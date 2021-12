Zi cu cer predominant noros Vineri, vremea va mai mult inchisa. Soarele rasare la ora 07:56. In zona noastra, se vor semnala ploi ușoare, iar in zonele de deal și munte trecator se vor inregistra precipitații mixte și ninsori pe creste. Pe alocuri vor fi depuneri de polei. Vantul va sufla slab spre moderat, doar in zonele montane inalte va sufla cu putere spulberand zapada. Soarele va apune la ora 16:45. Temperaturile se vor incadra in valorile specifice perioadei calendaristice, astfel ca minimele vor cobori in jurul valorii de 0 grade, iar maxima va urca in jurul valorii de 5 grade. Sambata, atmosfera se va menține… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana miercuri seara, vremea ramane inchisa in Capitala. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 5 grade, anunța Administrația Naționala de Meteorologie in prognoza speciala pentru București. Miercuri intre orele 9.30 - 18.00, vremea va fi inchisa in București. Mai ales in…

- Vineri, vremea va fi mohorata. Soarele va rasari la ora 07:31. In zonele joase și de deal temperaturile nu vor mai cobori sub pragul de 0 grade. La munte se vor inregistra precipitații mixte care se vor transforma in ninsoare, iar vantul va sufla cu unele intensificari. Dimineața se va inregistra…

- Astazi, vremea va fi in general inchisa si se va raci usor in vestul, nordul si centrul tarii, unde pe alocuri va ploua, iar la munte, izolat vor fi ploi si lapovita. In restul teritoriului cerul va fi variabil, iar valorile termice apropiate de normalul perioadei. Vantul va sufla slab si moderat, cu…

- Meteorologii anunta ploi slabe si burnita, iar maximele nu vor depasi 13 grade in zonele de deal. La munte se anunta lapovita si ninsori. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), saptamana incepe cu vreme predominant inchisa in sudul si estul tarii, unde nebulozitatea de nivel jos va persista…

- Duminica, vom fi inconjurați de cer senin și vreme frumoasa. Soarele rasare la ora 08:04. Temperaturile cresc, insa spre dimineața va fi rece, iar in zonele joase va bruma. In general pe timpul zilei termometrele vor indica valori peste media acestei perioade. Vantul va sufla slab spre moderat, cu…

- In restul teritoriului, cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in sudul Banatului, unde rafalele pot depasi 55...60 km/h. Temperaturile maxime se vor situa intre 14 si 20 de grade, cele mai ridicate fiind in extremitatea de nord-vest a tarii. Dimineata, pe alocuri in…

- Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra intre 12 si 19 grade. Dimineata, pe alocuri, in zonele joase de relief va fi ceata.Si in Bucuresti, vremea se va mentine frumoasa, iar regimul termic va fi caracterizat de valori in jurul celor normale.…

- De miercuri, la de 12:00, pana vineri, la 09:00, vremea va fi racoroasa in București, cerul variabil, cu unele innorari dupa-amiaza și noaptea, iar vantul va sufla moderat, trecator cu rafale in jurul a 40 de km/h. Temperaturile maxime vor atinge 17-18 grade, iar cele minime 7-9 grade. De joi dimineața…