Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin urmeaza sa susțina marți un discurs in care sa stabileasca obiectivele pentru cel de-al doilea an al invaziei ruse in Ucraina. Discursul vine cu 3 zile inainte sa se implineasca un an de la declanșarea invaziei și la o zi dupa ce președintele american Joe Biden a facut…

- Președintele rus Vladimir Putin urmeaza sa susțina marți un discurs in care sa stabileasca obiectivele pentru cel de-al doilea an al invaziei ruse in Ucraina. Discursul vine cu 3 zile inainte sa se implineasca un an de la declanșarea invaziei și la o zi dupa ce președintele american Joe Biden a facut…

- Presedintele american Joe Biden va tine astazi un discurs istoric in Polonia, pentru a marca un an de la inceputul agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei. La randul sau, Vladimir Putin iși va rosti astazi discursul despre starea națiunii in fața Adunarii Federale a Rusiei.

- Joe Biden a sosit, luni, la Kiev, primele imagini cu vizita sa in capitala ucraineana aparand in spațiul public undeva in jurul orei pranzului, mai intai pe Twitter și Telegram.Liderul de la Casa Albas-a intalnit cu președintele Volodimir Zelenski intr-o vizita-surpriza efectuata cu doar 4 zile inainte…

- Actualizare: Joe Biden a anunțat ca SUA un nou pachet de ajutor pentru Ucraina in valoare de 500 de milioane de dolari, insemnand echipamente militare și muniție. „La un an (n.r. dupa inceperea invaziei rusești) Kiev-ul rezista. Ucraina rezista. Democrația rezista”, a afirmat președintele american Știre…

- Președintele din Belarus, Aleksandr Lukasenko, a comentat vizita planificata a presedintelui american Joe Biden in Polonia și l-a invitat pe seful de la Casa Alba la Minsk pentru a discuta despre „incheierea razboiului" in Ucraina, informeaza agenția belarusa Belta, citata de Agerpres.Mai mult, Aleksandr…

- Potrivit sursei citate, este probabil ca vizita lui Joe Biden in Polonia de la sfarșitul lunii februarie sa coincida cu o vizita a lui Zelenski in țara situata in centrul Europei. In prezent, orașele Rzeszow și Varșovia sunt luate in considerare pentru o potențiala intalnire, mai arata zusra citata,…

- Potrivit sursei citate, este probabil ca vizita lui Joe Biden in Polonia de la sfarșitul lunii februarie sa coincida cu o vizita a lui Zelenski in țara situata in centrul Europei. In prezent, orașele Rzeszow și Varșovia sunt luate in considerare pentru o potențiala intalnire, mai arata zusra citata,…