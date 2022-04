Zi crucială pentru Raed Arafat - instanța decide în privința achizițiilor din pandemie Reprezentanții Curții de Conturi au sesizat Direcția Naționala Anticorupție pentru doua posibile fapte de abuz in serviciu și la Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU), structura aflata in subordinea Departamentului pentru Situații de Urgența, condus de Raed Arafat. Prejudiciile in acest caz sunt estimate la 10.931.460 lei, respectiv 4.272.180 lei.Sesizarile au la baza un raport publicat de instituție in 2020, care a vizat ”Gestionarea resurselor publice in perioada starii de urgența”, raport in urma caruia Curtea de Conturi a descoperit in cazul IGSU urmatoarele situații: intarzieri… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a exclus ideea ca actualul sistem de urgența din Romania sa treaca la Ministerul Sanatații și l-a elogiat pe șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, pentru modul in care a pus la punct acest sistem.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, exclude ideea de a sustine "distrugerea" actualului sistem de urgenta din Romania, el elogiindu-l pe seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, pentru modul in care a pus la punct acest sistem, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Curtea de Apel Alba Iulia a constatat ca, din documentele depuse pana in prezent intr-un dosar aflat pe rolul instantei, nu rezulta ca secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, are calitatea de reprezentant al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, admitand exceptia…

- Ministerul Educatiei a transmis o nota prin care a anuntat universitatile ca vor putea desfasura in continuare cursurile in modul online pe durata acestui an universitar, anunta Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR). "Dupa aproape 3 saptamani, Ministerul Educatiei cedeaza…

- Peste 12.600 de cetateni ucraineni au iesit din tara, in ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei din judetele Bihor si Arad, a informat luni, intr-un comunicat, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bihor, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Romania poate trata militarii și civilii raniți in Ucraina, spune șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a prezentat vineri situația tranzitului prin punctele de trecere a frontierei in ultimele 24 de ore. Astfel, punctele de trecere a frontierei au fost tranzitate de 111.817 persoane, din care 58.268 a fost pe sensul de intrare. La frontiera cu Ucraina, numarul total…

- Saptamana urmatoare este posibil ca in secțiile ATI din Romania sa fie internate cel puțin 1.000 de persoane, a anunțat Arafat. In unitațile ATI din țara sunt 731 de pacienți infectațo cu COVID, dar numarul acestora a crescut rapid in ultimele saptamani. De aceea, autoritațile analizeaza un scenariu…