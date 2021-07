Zi călduroasă și instabilitate Joi, cerul va fi parțial noros. Soarele rasare la ora 06:05. Temperaturile nocturne și cele din primele ore ale dimineții vor depași 21 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar innorarile de furtuna vor fi prezente pana spre seara cand cerul va deveni mai mult senin. Vantul va bate slab cu unele intensificari pe alocuri. Soarele apune la ora 21:03. Valorile maxime se vor incadra in jurul valorii 33 de grade. Vineri, vremea se va menține in aceiași parametri. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

