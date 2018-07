Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu si-a onorat statutul de favorita 2 si a obtinut o calificare destul de facila in turul 2 al turneului de tenis BRD Bucharest Open 2018, dotat cu premii de 250.000 dolari, dupa ce a invins-o pentru a treia oara in cariera pe muntenegreanca Danka Kovinic (6-2, 6-4). ''Am…

- In aceste zile a inceput in Capitala turneul feminin de tenis BRD Bucharest Open dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Cea mai placuta surpriza in calificari a venit din partea iesencei de 18 ani, Andreea Prisacariu (1029 WTA), descoperita de antrenoarea Oana Hincu la arenele CFR din Iasi…

- Bucharest Open 2018. Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Sorana Cirstea, Monica Niculescu și Ana Bogdan, pe tabloul principal. Inscrierile pentru ediția din acest an a ”BRD Bucharest Open”, turneul WTA International gazduit, ca in fiecare vara, de Arenele BNR, s-au incheiat, iar pe lista jucatoarelor direct…