- Concursul NASA Ames Space Settlement a reprezentat o adevarata provocare pentru elevii clasei a X-a E Sebastian Romeo Pintilie și Teodor Ursu, de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, coordonați de prof. Anișoara Nechifor. Competiția interdisciplinara a avut drept obiectiv proiectarea și descrierea…

- Petre Apostol Duminica, a avut loc prima etapa din cadrul circuitului national de ciclism Road Grand Tour, organizat de Asociatia Judeteana de Ciclism. De asemenea, concursul a fost inclus, din acest an, si in cadrul Cupei Nationale la Ciclism pentru seniori si pentru juniori, organizata sub egida Federatiei…

- “Stiu si aplic – Securitatea si sanatatea in munca se deprinde de pe bancile scolii!”, concurs la nivel judetean derulat de ITM Teleorman in Economie / on 13/04/2018 at 14:21 / Inspectoratul Teritorial de Munca Teleorman desfasoara periodic actiuni de invatare a deprinderilor de securitate si sanatate…

- In prima zi a acestei saptamani, Liceul de Arta „Sabin Pauta“ Resita a gazduit festivitatea de deschidere a Olimpiadei Nationale – profilul „Servicii“, domeniile „Economic, administrativ, comert“ si „Turism si alimentatie“. Competitia nationala se desfasoara pana in 6 aprilie si consta…

- Este ultima saptamana in care se pot trimite propunerile de logo care sa marcheze implinirea a 630 de ani de la prima atestare documentara a Ramnicului pe adresa dedicata [email protected] Competitia se deruleaza in baza HCL nr. 49/2018 si a Regulamentului aferent, disponibile spre consultare…

- In perioada 2-6 aprilie 2018, municipiul Resita va fi gazda etapei nationale a Olimpiadei de servicii, pentru disciplinele din aria curriculara „Tehnologii”, domeniul Economic, administrativ, comert si domeniul Turism si alimentatie. Competitia este organizata de Ministerul Educatiei Nationale, la…

- Concursul consta in prezentarea, de catre elevii implicați, a unor planuri de afaceri pentru firmele de exercițiu inființate in unitațile de invațamant din care aceștia provin. ”Firma de exercitiu reprezinta o metoda interactiva de invatare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial,…

- Elevii din Oltenia cu rezultate la faza naționala a olimpiadei de informatica participa in perioada 23-25 februarie la concursul interjudețean de programare „Info Oltenia”. Concursul a ajuns la cea de a XX-a ediție și sunt așteptați sa participe peste 100 ...