Zgomotul cauzat de traficul rutier și cel feroviar crește riscul de demență Expunerea la zgomotul provocat de traficul rutier și de cel feroviar este asociat cu creșterea riscului de demența, conform celui mai mare studiu de acest gen, informeaza The Guardian . Cercetarile au asociat in mod constant acest tip de zgomot cu diverse afecțiuni, precum bolile de inima, diabetul și obezitatea, insa studiile referitoare la legatura cu riscul de demența erau rare și de mici dimensiuni, cu concluzii prea puțin consistente. De aceasta data, un studiu „impresionant” care a implicat doua milioane de adulți și care s-a derulat de-a lungul a peste un deceniu, a aratat ca persoanele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

