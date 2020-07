Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian se afla intr-o situație delicata dupa ce soțul sau a facut niște declarații halucinante pe Twitter, pe care ulterior le-a șters. Toata presa a preluat marturisirile rapperului, multe semne de intrebare aparand legate de starea psihica a acestuia.

- În contextul actual al pandemiei, în care competitțiile sportive se pot desfășura, dar fără public, organizatorii intrecerii automobilistice Trofeul Sinaia, care trebuia sa fie a treia etapa a sezonului din Campionatul Național de Viteza in Coasta, au fost nevoiți sa amane derularea concursului.…

- Recent, si-a lasat fanii fara cuvinte dupa ce si-a schimbat complet look-ul. Vedeta s-a tuns scurt, iar intr-o parte a capului s-a si ras. Ea s-a lasat pe mana specialiștilor care i-au oferit tunsoarea la care visa de foarte mult timp și care o prinde foarte bine. Citeste si: Adelina Pestritu…

- Ziua Constientizarii Bolii Batten, boala neurodegenerativa rara, care afecteaza copiii, este marcata in fiecare an la data de 9 iunie.Palatul Victoria va fi iluminat in aceasta seara, intre orele 21.00 24.00, in culoarea turcoaz, in semn de solidaritate fata de pacientii care sufera de boala Batten.Guvernul…

- Maria Ghiorghiu a reusit sa starneasca din nou spaima in sufletele romanilor. Prezicatoarea vorbește, in una dintre cele mai recente premoniții ale sale, despre o noua boala, cu tuse printre simptome, care urmeaza sa faca ravagii. Maria Ghiorghiu, previziune sumbra pentru romani: "Veti cunoaste…

- Transfuzia cu plasma de la pacienți vindecați e o sansa la viața pentru bolnavii de COVID-19. La Galați, un barbat de 45 de ani, aflat in stare foarte grava la ATI, a primit saptamana trecuta tratamentul, iar testele ulterioare au aratat ca a invins boala.

- Psihologii cred ca aceste scuze vor fi enuntate angajatorilor, frecvent, in perioada care va urma. Motivul este frica de boala. Dar chiar si aceasta simpla frica poate sa creeze simptome de boala. Gaspar Gyorgy, Psiholog: "Din cauza acestei frici de boala s-ar putea ca persoana sa nu vrea sa iasa din…