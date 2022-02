Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile stiintifice franceze studiaza posibilitatea unei a patra doze de vaccin anti-COVID pentru persoanele in varsta, chiar daca aceasta problema este deocamdata "prematura", a anuntat marti Ministerul Sanatatii al Frantei, informeaza AFP. "Alte tari europene se afla oarecum in acelasi…

- Franța transforma pașaportul sanitar in pașaport de vaccinare, respectand punctul de vedere al președintelui Macron și al Guvernului. Adunarea Nationala a Frantei a adoptat, in prima lectura, proiectul de lege ce transforma pasaportul sanitar in pasaport de vaccinare. Proiectul a fost votat joi dimineața.…

- Franța transforma pașaportul sanitar in pașaport de vaccinare, respectand punctul de vedere al președintelui Macron. Adunarea Nationala a Frantei a adoptat, in prima lectura, proiectul de lege ce transforma pasaportul sanitar in pasaport de vaccinare. Proiectul a fost votat joi dimineața. 214 parlamentari…

- Oamenii de știința francezi au descoperit o noua varianta a SARS-CoV-2. Are 46 de mutații, dintre care unele care o pot face mai rezistenta la vaccinuri și mai contagioasa. Noua varianta ii ingrijoreaza pe oamenii de știința, dupa ce in sudul Franței a fost descoperit un focar. Totuși, sunt puține semne…

- Oamenii de știința francezi au descoperit o noua varianta a SARS-CoV-2. Are 46 de mutații, dintre care unele care o pot face mai rezistenta la vaccinuri și mai contagioasa. Noua varianta ii ingrijoreaza pe oamenii de știința, dupa ce in sudul Franței a fost descoperit un focar. Totuși, sunt puține semne…

- Autoritațile din sudul Franței au inchis temporar o gradina zoologica dupa ce o haita de noua lupi a evadat in timpul orelor de vizita. Patru animale au fost impușcate mortal de angajați, iar cinci au fost anesteziate.

- Oficialii Uniunii Europene au ajuns la un acord luni pentru a redacta o lista de posibile sancțiuni împotriva mercenarilor ruși care ar putea fi trimiși în regiunea Sahel din vestul Africii, potrivit unui anunț facut ministrul de externe al Franței, citat de Reuters.O investigație…