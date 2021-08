Zgârie-nori devastat de un incendiu de proporții. Clădirea, învăluită de flăcări și fum – VIDEO A fost alerta de incendiu in Milano, dupa ce un zgarie-nori a fost afectat de foc. Flacari și un fum gros, vizibile de la o distanța considerabila, au afectat o cladire rezidențiala cu 20 de etaje aflata in orașul italian. Pompierii au intervenit la fața locului cu mai multe autospeciale. Alerta s-a dat duminica dupa-amiaza, […] The post Zgarie-nori devastat de un incendiu de proporții. Cladirea, invaluita de flacari și fum - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de proportii a cuprins o cladire din orasul Milano, Italia. Cunoscut sub numele de „Torre dei Moro”, edificiul cu 15 etaje a fost cuprins aproape in totalitate de flacari. 70 de familii au fost evacuate si, din fericire, nimeni nu a fost ranit.

- Un incendiul a fost localizat, duminica, la etajul 15 al unui zgarie nori din Milano, Italia, dupa care focul s-a extins rapid și a cuprins intreaga cladire. Cunoscuta sub numele de „Torre dei Moro”, cladirea de 15 etaje, a fost invaluita de flacari și de un fum negru. 70 de familii au fost evacuate,…

- Kaixuan International Building, un zgarie-nori din orașul chinez Dalian, a luat foc. Operațiunea de salvare e in desfașurare. Sunt verificate informații despre posibile victime, informeaza ediția chineza Sohu, citata de rbc.ua.

- Un incendiu de vegetație de proporții a cuprins regiunea Var, din sudul Frantei. 5.000 de hectare de teren au fost deja arse. Pompierii au facut publice imagini cu cerul de un roșu stralucitor in primele ore ale dimineții de marți.

- FOTO| INCENDIU de proporții la o casa din ȘARD, comuna IGHIU. Pompierii au intervenit in lichidarea flacarilor ce au mistuit cladirea FOTO| INCENDIU de proporții la o casa din ȘARD, comuna IGHIU. Pompierii au intervenit in lichidarea flacarilor ce au mistuit cladirea Detașamentul de Pompieri Alba Iulia…

- Pompierii constanțeni au intrat din nou in alerta, la doar o zi dupa ce au intervenit in numar mare la Rafinaria Petromidia, din Navodari, acolo unde a avut loc un incendiu puternic, care a generat un nor uriaș de fum, vizibil de la o distanța mare, inclusiv de pe plaja. De aceasta data, s-a aflat […]…

- Incendiu intr-o gospodarie din Comrat. Bucataria de vara a unei familii a luat foc. Potrivit presei din regiune, doua echipaje de pompieri au intervenit și au reușit sa evite o adevarata tragedie.

- Un puternic incendiu a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica, la fabrica de frigidere Frigoglas, aflata la 15 kilometri de Timisoara. Pompierii au lichidat focul in jurul orei 5.00, duminica dimineata.