- Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan a dat asigurari ca starea de urgenta – in vigoare de la puciul esuat, in iulie 2016 – va fi ridicata imediat, daca va fi reales in scrutinul de la 24 iunie, relateaza AFP conform News.ro . ”Primul lucru pe care-l vom face, cu voia lui Allah, va fi…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat joi ca starea de urgenta declarata in urma puciului esuat din 2016 ar putea fi ridicata dupa alegerile din 24 iunie. Intr-un interviu acordat televiziunii CNN Turk, preluate de Reuters, el a precizat ca problema va fi discutata dupa alegerile parlamentare…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat organizarea unui miting electoral la Sarajevo pentru turcii din afara tarii, dupa ce mai multe tari europene au interzis politicienilor turci sa organizeze evenimente electorale pe teritoriul lor, relateaza vineri publicatia turca Hurriyet, citata…

- Starea de urgenta din Turcia, impusa dupa tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, ar putea fi extinsa si dupa alegerile din 24 iunie, a anuntat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de dpa si Reuters. Masura, criticata de aliatii occidentali ai Ankarei, a fost prelungita…

- Desi invelit intr-un limbaj diplomatic, raportul din acest an al Comisiei Europene privind progresele de aderare ale Turciei acuza Ankara de reprimari masive si disproportionate in urma tentativei esuate de puci din iulie 2016. Documentul avertizeaza ca anii de progrese spre atingerea standardelor europene…

- Turcia a instituit starea de urgenta dupa puciul din vara anului 2016, aceasta fiind extinsa de sase ori pana in prezent. Bozdag a precizat ca extinderea starii de urgenta vizeaza eliminarea gruparilor teroriste si extremiste de pe teritoriul Turciei si ca nu va avea efecte asupra cetatenilor…