- Artego Targu Jiu (ARTE), producator de benzi de cauciuc, a raportat in primul semestru din acest an o cifra de afaceri de 74,5 mil. lei, fata de 62,88 mil. lei in S1/2017, in vreme ce profitul net s-a situat la 2,7 mil. lei, &...

- Cifra de afaceri a grupului de clinici Dent Estet s-a majorat cu 15% in primul semestru al anului 2018, fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la 4,8 milioane de euro (peste 22 milioane lei), planurile companiei incluzand deschiderea a doua clinici la Sibiu, una pentru adulti si una…

- Libris.ro, cel mai mare retailer online de carte din Romania, a inregistrat o crestere de 40% in primele 6 luni ale lui 2018, cu o cifra de afaceri de 18,3 milioane de lei. Dinamica pozitiva se datoreaza cresterii ratelor de conversie pe site, dar si interesului crescut al romanilor fasa de titluri…

- Optical Network, unul dintre cei mai mari jucatori din piata de optica din Romania si operator al retelelor de magazine OPTIblu si Klarmann, a inregistrat afaceri in crestere cu 20% in prima jumatate a anului 2018 fata de aceeasi perioada a anului...

- In luna mai, cifra de afaceri din comertul en-gros, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete, a crescut fata de luna aprilie, atat ca serie bruta cu 7,6%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 1,1%, arata datele INS. Comparativ…

- Nis Petrol, compania care opereaza reteaua de benzinarii Gazprom din Romania, a inregistrat in 2017 afaceri mai mari, dar si pierderi in crestere, potrivit datelor de bilant de la Ministerul Finantelor. Este al saselea an consecutiv de pierderi, din 2012, de cand a fost deschisa prima benzinarie Gazprom…

- La trei ani de la deschidere, cel mai mare parc cu dinozauri din Sud-Estul Europei, a inregistrat peste un milion de vizitatori. In cei trei ani de activitate, cifra de afaceri a Dino Parc Rasnov a crescut de la an la an. Parcul a inregistrat o creștere cu 12,36% a cifrei de afaceri in 2017 fața de…

- Deputatii PSD-ALDE urmeaza sa voteze maine in Comisia de Buget-Finante un amendament de modificare a legii cash-back, pentru a modifica plafonul de la care comerciantii sunt obligati sa accepte plata cu cardul. Desi anul trecut senatorii avizasera...