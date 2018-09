Stiri pe aceeasi tema

- ♦ „Birourile ar trebui dezvoltate in mai multe zone ale Capitalei, tocmai pentru a reduce din presiunea exercitata asupra infrastructurii existente.“ Noi cand am venit prima data in vest, a fost o aventura in urma cu 12-14 ani. Dupa atatia ani au inceput polurile de birouri sa se…

- ♦ Rata anuala a inflatiei, un indicator care arata cu ce procent s-au scumpit produsele si serviciile folosite de populatie pe parcursul unui an, a scazut la 4,6% in iulie 2018 fata de 5,4% in urma cu o luna, in iunie 2018, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) ♦ In…

- ♦ Discounterul german Penny Market a deschis in primele sase luni ale anului 2018 patru magazine si a remodelat 30 de unitati ♦ Compania continua planurile de expansiune pentru a ajunge la 400 de magazine de tip discount pana in 2025. „In prezent, avem 225 de magazine, iar obiectivul…

- Bursa de Valori de la Bucuresti, catalogata inca piata de frontiera de agentiile de evaluare financiara, a livrat investitorilor in primele sapte luni un randament de 11,4% prin prisma cresterii indicelui bursier BET-TR, care urmareste si dividendele platite de companiile din prima liga bursiera.…

- „Vom dezvolta un bloc operator nou si crestem cu 20% capacitatea spitalului.“ Compania Clinicile Icco, ce administreaza spitalul Clinicco din Brasov, unul din jucatorii din top 20 ce ofera servicii de asistenta spitaliceasca, controlat de Calin Filimon Cos­tan si Andor Balint Ciugudean,…

- Gheorghe Dobra, directorul general al Alro Slatina (ALR), companie care desfasoara in prezent o oferta de van­zare la bursa a unui pachet de 54% pentru maximum 510 mil. euro, a avut in 2017 venituri totale de 2,97 mil. lei, formate din salariul brut, un bonus in valoare de 1,3 mil. lei si o contributie…

- Bursa de Valori Bu­cu­resti a livrat in primul se­mes­tru din 2018 un ran­da­ment de 11% prin prisma in­dicelui bursier BET-TR, care urmareste si dividendele pla­ti­te de companiile din prima liga bur­sie­ra, o singura companie s-a listat pe seg­men­tul principal (vinariile Pur­cari), iar SIF-urile…

- Portalul de recrutare online Bestjobs, controlat de antreprenorul Calin Fusu, a inregistrat in 2017 cea mai ridicata marja de profit net ca procent din cifra de afaceri - de 92%, conform unei analize realizate de ZF pe baza datelor preliminare disponibile pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.…