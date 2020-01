Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Braila, ca nu crede ca vor avea loc alegeri anticipate in urmatoarea perioada, in primul rand pentru ca "nu exista o criza politica in Romania". "Vreau sa felicit decizia presedintelui Romaniei de a promulga…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a declarat la Antena 3 ca premierul Ludovic Orban trebuie sa demisioneze daca judecatorii CCR vor ajunge la concluzia ca Guvernul a generat un conflict juridic de natura constitutionala, prin angajarea raspunderii pe legea bugetului. Ciolacu susține ca…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca ALDE nu este de acord cu varianta in care Guvernul iși va angaja raspunderea pe Legea bugetului și ii atrage atenția lui Orban asupra unor posibile ”derapaje...

- „​Ar fi de dorit sa se ajunga la alegeri anticipate, însa acum este înca prea devreme ca sa ne exprimam asupra unui termen”, spune președintele Klaus Iohannis. Șeful statului afirma ca în partide au loc „reașezari” în acest moment, discuțiile urmând…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a precizat pe pagina sa de Facebook ca a votat, alaturi de sotia sa, pentru cei ”care au ajutat cu adevarat” judetul. „Am votat azi in Baia Mare, alaturi de sotia mea. Am votat si azi pentru Maramures. (…) Am votat si azi cu cei care au ajutat cu adevarat judetul…

- In cadrul conferinței de presa organizata miercuri, 6 noiembrie 2019, la sediul PSD Maramureș, de catre liderul filialei județene a social-democraților, Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest și coordonatorul PSD Baia Mare, deputatul Calin Matei s-a prezentat, public, punctul de…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, marti, dupa discutiile cu premierul desemnat, Ludovic Orban, ca formatiunea va sustine Guvernul propus de acesta, care trebuie sa fie monocolor. El a spus ca s-au finalizat discutiile privind cele 12 conditii si cerinte pe care ALDE le-a formulat.…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anunțat, dupa o noua runda de negocieri cu PNL, ca partidul sau va susține cabinetul Orban, condițiile ințelegerii urmand sa fie consemnate intr-un acord scris. ”Impreuna cu colegii mei ne vom prezenta in fața Biroului Politic Executiv al ALDE unde vom susține…