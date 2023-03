Stiri pe aceeasi tema

- Refuzul constant al șefului Consiliului Concurenței de a veni in fața Parlamentului este un act de aroganța extrema, iar daca nu vine nici la urmatorul termen, PSD va propune demiterea acestuia prin vot, afirma vicepreședintele social-democraților Gabriel

- Deși era programat la Comisia economica a Senatului pentru audieri, Bogdan Chirițoiu a facut totul ca sa evite interogatoriul parlamentarilor pe tema crizei RCA. Presedintele Comisiei economice a Senatului, Daniel Zamfir, a anuntat ca va reprograma audierea presedintelui Consiliului Concurentei, Bogdan…

- Piața polițelor RCA este zguduita de un nou faliment, cel al companiei Euroins, dupa o decizie anunțata de ASF. In acest context, așa cum este anticipat deja, prețurile vor resmiți o noua creștere, fenomenul intamplandu-se și la momentul falimentului declarat pentru City Insurance și retragerea Uniqa…

- Șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, considera ca situația nefericita din piața asigurarilor, confruntata in ultimul timp cu falimentele City Insurance și Euroins, este cauzata de modificarile aduse in Parlament legii RCA. „Reglementatorul (Autoritatea pentru Supraveghere Financiara, n.r.)…

- In aceeași ședința de consiliu in care Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a decis ridicarea autorizației de funcționare și insolvența Euroins, instituția a mai hotarat, tot cu un vot in unanimitate, sa solicite Guvernului sa plafoneze prețurile la asigurarile RCA, au declarat surse familiare…

- ”Plafonarea preturilor pentru politele de asigurare este CEA MAI PROASTA solutie dintre toate solutiile posibile! Mai bine inchidem tot si ne cumparam asigurari din Bulgaria. Mai mult, Romania va avea inca un dosar de infringement de la CE si vom ajunge la 111 dosare”, spune senatorul. ”Voi vota impotriva…

- Intervievați de Libertatea, mai mulți patroni de ateliere auto, din orașe diferite ale țarii, dar și șoferi susțin ca asiguratorii din Romania au inceput sa preia practica favorita a City Insurance și Euroins: achita doar parțial devizele, iar pentru restul banilor trebuie sa se judece in instanțe. …

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) solicita public Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) sa prezinte urgent situația financiara REALA a companiei de asigurari Euroins. Aceasta companie deținea, in august 2022, o cota de piața de 31%, iar in prezent,…