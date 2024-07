Stiri pe aceeasi tema

- Marian Moroșanu zis „Ceaușescu” a relatat in exclusivitate pentru Libertatea.ro ce a trait in urma cu 34 de ani, in zilele de 13-15 iunie 1990, in timpul mineriadei, atunci cand Ion Iliescu, Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu - judecați in prezent pentru crime impotriva umanitații - au adus minerii…

- Rocsana Marcu a reușit sa vanda in Dubai doua apartamente de lux, fiecare in valoare de 2.500.000 de euro. Se mandrește cu munca ei ca agent imobiliar. In urma cu ani de zile, Rocsana Marcu a renunțat la televiziune, ea lucra ca prezentatoare la Antena Stars. S-a mutat in Marea Britanie, in Londra,…

Comandat de Partidul Social Democrat Org. Jud. Salaj CMF 21240002 realizat de S.C. ZTV S.R.L. in 1 exemplar

