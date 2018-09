Stiri pe aceeasi tema

- In imaginile stranii care au fost surprinse in Quebec, Canada, in zona Gaspe Valley, se poate vedea cum o creatura stranie urmarește un elan la marginea unei paduri. Audree Frechette se afla in vacanța cu cațiva prieteni in Canada cand a observat, pe marginea drumului, un elan. A oprit mașina și a…

- Astronomii de cariera si cei amatori, alaturi de numerosi curiosi de pe patru continente au urmarit vineri seara cea mai indelungata eclipsa de Luna din secolul XXI, transmit AFP si Reuters. De la Capul Bunei Sperante pana in Orientul Mijlociu, si de la Kremlin pana la Portul Sydney, mii de oameni si-au…

- Eclipsa de Luna din 27 iulie 2018 va avea cea mai lunga durata din secolul XXI, 102 minute, si va fi transmisa in direct din Namibia prin canalul sky-live.tv . Transmisiunea va fi realizata in colaborare cu proiectul european STARS4ALL si Observatorul High Energy Stereoscopic System (HESS), potrivit…

- Cea mai lunga eclipsa de luna totala a secolului 21 va avea loc in noaptea de vineri spre sambata si va fi vizibila si din Romania, daca va fi senin, informeaza Observatorul Astronomic ”Amiral Vasile Urseanu” din Bucuresti, care va fi deschis publicului in intervalul orar 21.00 – 03.00. Pentru Bucuresti,…

- Eclipsa de Luna din 27 iulie 2018 va avea cea mai lunga durata din secolul XXI, 102 minute, si va fi transmisa in direct din Namibia prin canalul sky-live.tv . Transmisiunea va fi realizata in colaborare cu proiectul european STARS4ALL si Observatorul High Energy Stereoscopic System (HESS), potrivit…

- Violeta Stoica Stațiunea Slanic – vestita in toata Europa pentru salina cu cea mai mare intindere de pe batranul continent, dar și pentru baile sarate raspandite peste tot in localitate – are nevoie de o mana sau de maini de fier pentru a fi pusa la punct. Atat din punctul de vedere al infrastructurii,…

- Daca in al doilea razboi mondial batranul Willys se lupta cu forțele inamice pe fronturile din Europa, Asia și Africa, urmașul sau are de infruntat alte provocari: urbane, financiare, de rafinament. Prin urmare, noua generație cauta sa se comporte ca un SUV pentru profani și ca același off-roader sacru…

- Conform studiului de piata efectuat de IHS Markit, Milestone Systems este pentru al 10-lea an consecutiv furnizorul de solutii VMS nr. 1 la nivel global, din punct de vedere al incasarilor. in 2017, Milestone Systems a detinut o cota de 10.2% din piata VMS globala, inregistrand astfel o crestere…