- 28 de cazuri noi de coronavirus si un singur deces, de ieri pana azi. Aproape 12.000 de teste au fost prelucrate. In acest moment, in spitalele de profil din tara mai sunt 402 pacienti COVID. Dintre acestia, 65 sunt in stare grava, la ATI. In Timiș nu s-a inregistrat niciun caz nou de coronavirus in…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, o singura persoana a fost confirmata cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.105 de teste, dintre care 664 teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,04, la fel ca in ziua precedent. In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, o singura persoana a fost…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, o singura persoana a fost confirmata cu Sars-Cov-2. DSP anunța ca au fost efectuate 1.470 de teste, dintre care 603 teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,05, la fel ca in ziua precedenta. Rata de infectare in Timisoara este 0,07, la fel ca ieri. In ultimele…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, o singura persoana a fost confirmata cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 1.804 teste, din care 321 de teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,05, la fel ca in ziua precedenta. In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, a fost confirmata o persoana…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, o singura persoana a fost confirmata cu Sars-Cov-2, fiind efectuate doar 222 de teste, din care 72 de teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,07, la fel ca in ziua precedenta. In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, a fost confirmata o persoana…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, o singura persoana a fost confirmata cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.262 de teste, din care 426 de teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,08, la fel ca in ziua precedenta. In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, a fost confirmata o persoana…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 225 de cazuri Covid-19, in Romania. 113 de decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), iar 93 dintre acestea sunt decese mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. Dintre cazurile noi, 10…

- Peste 1.500 de cazuri noi de coronavirus au fost raportate in Romania miercuri, 5 mai. In Timiș sunt 77. In ultimele 24 de ore au murit 142 de persoane care aveau Covid-19. La ATI sunt internați 1.212 de pacienți.