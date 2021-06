Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat vineri, 18 iunie, 70 de noi cazuri noi de COVID, raportate in ultimele 24 de ore in Romania, dupa efectuarea a 32.203 teste rapide și PCR. De ieri pana azi, 6 oameni infectați au murit, iar in momentul de fața 181 de pacienți sunt internați in stare grava la Terapie Intensiva.Panaastazi,…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, Beatrice Mahler, a anunțat, duminica seara, la B1 TV , ca in unitatea medicala pe care o conduce mai sunt șase pacienți in secția de Terapie Intensiva COVID-19. Beatrice Mahler a explicat ca in acest moment serviciile de sanatate…

- Unitatea Mobila de Terapie Intensiva din curtea Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi a fost transformata in Terapie Intensiva non-COVID si si-a inceput activitatea medicala, anunța Agerpres. Anuntul a fost facut de managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva",…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, duminica, la 1.071.899 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 565 de noi imbolnaviri din peste 18.749 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 38 de decese in ultimele 24 de ore. La…

- La raportarea de ieri, cele mai multe cazuri nou-confirmate de infectie cu SARS-CoV-2 au fost raportate, in continuare, in Bucuresti, vorbim despre 889 de astfel de cazuri. Pe locurile urmatoare s-au situat județele Cluj - 274, Prahova - 173, Iași - 168, Timiș - 166, Brașov - 158 și Ilfov - 157.Știre…

- Valul al treilea al epidemiei COVID este mai periculos decat precedentele deoarece virusul a suferit mutații, iar pe de alta parte, pacienții se prezinta foarte tarziu la medic. Afirmația a fost facuta astazi de managerul interimar al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, Florin Roșu. El a adaugat…

- Situație grava in județul Cluj, numarul de cazuri a depașit 500, iar la Terapie Intensiva sunt aproape 100 de pacienți. Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: - Rata incidentei pe judetul Cluj : 6,33;- In ultimele 24 de ore, 572 persoane au fost confirmate Covid-19 din…

- 952.803 cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu peste 6.000 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 129 de noi decese și 1.412 pacienți la Terapie Intensiva.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri…