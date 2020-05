Stiri pe aceeasi tema

- Numarul imbolnavirilor cu COVID-19 a ajuns la 357, potrivit datelor transmise marți, 26 mai, de DSP Alba. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 12 cazuri noi in județ. In total, in județ mai sunt 100 de cazuri active. Din cele 377 de persoane infectate, 238 s-au vindecat și s-au inregistrat 19…

- Vești bune de la Ocna Mureș, unde in ultimele doua zile nu au mai fost depistate pozitiv alte cazuri de coronavirus. Reamintim ca in urma cu cateva zile la Unitatea Medico Sanitara din localitate au fost confirmate 16 cazuri de COVID-19. Printre cei confirmați pozitiv se afla atat cadre medicale dar…

- Șase cazuri de coronavirus sunt confirmate la Aiud, marți, 5 mai. Anunțul a fost facut de reprezentanții primariei din Aiud, pe pagina de Facebook a instituției. De asemenea, pe langa cele șase cazuri confirmate, 12 persoane au fost declarate vindecate. Momentan, 39 de persoane sunt in izolare la domiciliu.…

- Nici un nou caz de infectare cu coronavirus nu a mai fost semnalat in ultimele 24 de ore, in județul Alba. Numarul celor persoanelor infectate a ramas același ca sambata: 157. Informația a fost transmisa oficial de autoritațile locale inca de aseara, cand rezultatul testelor realizate ieri nu a evidențiat…

- Numarul de imbolnaviri cu cornavirus a ajuns sambata la 103 de cazuri, in Alba, cu 5 mai mult decat vineri, a raportat Grupul de Comunicare Strategica. Pana in prezent, la nivelul județului au fost inregistrate 4 decese. Potrivit directorului DSP Alba, Alexandru Sinea, la nivelul județului au fost…

- Noua persoane din comuna Ciuruleasa au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus, potrivit unor surse Alba24.ro. Aceștia ar fi contacți ai cazului numarul 4 din Alba, un barbat in varsta de 70 de ani, din aceeași comuna, confirmat pozitiv cu cateva zile in urma, mai susțin sursele alba24.ro. De asemenea,…

- In cursul acestei dimineti, in Romania a ajuns inca un transport cu aproximativ 45 de tone de echipamente medicale din Coreea de Sud, cu o aeronava a NATO.Cele 100.000 de combinezoane de protectie, din acest transport, achizitionate de Romania, prin Oficiul National de Achizitii Centralizate si Inspectoratul…

- Trei persoane din București au fost diagnosticate ca fiind infectate cu coronavirus. Este vorba despre fiul, nora și nepotul barbatului de 60 de ani, internat la spitalul MAI din București. Anunțul a fost facut de primarul Bucureștiului, Gabriela Firea pe Facebook. ”Inca 3 persoane cu test pozitiv de…