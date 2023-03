Zeolit Spectrum, dispozitiv medical natural

Stiri pe aceeasi tema

- The number of registrations of natural and legal persons increased by 6.47pct in January 2023 compared to the first month of 2022, up to 11,841, of which 7,993 were limited liability companies (SRL), according to the data centralized by the National Trade Register Office (ONRC), consulted by AGERPRES.…

- Ce este terapia cu aerosoli? Terapia cu aerosoli este o tehnica de administrare a medicamentelor direct in caile respiratorii și in plamani. Un aerosol este o suspensie de particule lichide și/sau solide, administrata de obicei cu ajutorul unui dispozitiv medical precum un inhalator sau alte aparate…

- Potrivit licitatiapublica.ro, contractul, in valoare de 87.750 de lei, a fost atribuit societatii MLM Medical SRL, cu sediul in Bucuresti. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei cumpara saci pentru transport cadavre Potrivit licitatiapublica.ro, contractul, in valoare de 87.750 de lei,…

- Romgaz National Gas Company (SNGN) and Socar Trading, a subsidiary of the national oil company of the Republic of Azerbaijan signed on Friday in Baku a new individual contract for the delivery of Azerbaijani natural gas to Romania, told Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Poliția Municipiului Motru a fost ca Gheorghe Nicolae, de 72 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul sau la data de 25 ianuarie, ora 5.00, cu un autocar in spre municipiul Cluj-Napoca, unde avea o programare la un cabinet medical. Dupa ce s-a prezentat la cabinetul medical, barbatul nu a mai raspuns…

- Controversatul Andrew Tate, aflat acum in Arestul Central al Poliției Capitalei, a cerut sa faca un control medical, reclamand faptul ca se simte rau. Drept urmare, Tate a fost scos din arest și a fost transportat de polițiști la un cabinet medical. Apoi, suspectul a fost readus in arest. Frații Andrew…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a afirmat ca, in contextul efectelor razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, tara noastra a demonstrat in acest an ca este capabila sa treaca peste criza energetica. El a facut o trecere in revista a masurilor luate in 2022 de Guvern si de sprijinul in domeniul energiei…

- Un tanar asistent medical de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov are nevoie de ajutor financiar pentru a avea o șansa la viața.”Daca intr-o zi ai afla ca singura ta șansa de a-ți continua viața, este transplantul, ce ai face?El este IOAN-TATARU CEZAR, colegul nostru, care a devenit peste noapte…