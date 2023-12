Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu a avut un dialog tulburator cu un fan al lui Dinamo, ajuns in pragul disperarii. „Il Luce” a fost prezent pe stadionul Arcul de Triumf, in meciul pierdut de „caini” cu U Cluj, scor 0-1, in etapa a 19-a a Ligii 1. Antrenorul care a scris istorie la Dinamo a oferit primele declaratii […]…

- Croatul Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, este prezent in tribunele stadionului din Giulești, pentru a urmarit Rapid – FC Voluntari. Printre cei 6.500 de fani prezenți pe Giulești se numara și antrenorul rivalei Dinamo. Zeljko Kopic la Rapid – FC Voluntari Cu doua zile inainte de Dinamo – U Cluj,…

- Cristi Borcea a transmis un mesaj dur despre Dinamo. Fostul actionar si presedinte executiv al „cainilor” a spus, inainte de derby-ul de maine seara, ca spera ca meciul sa se incheie la egalitate. Dinamo – FCSB se joaca duminica, de la ora 20:30, pe Arena Nationala. Meciul va fi transmis in format LIVE…

- Dorinel Munteanu a transmis un mesaj categoric pentru Gigi Becali. Antrenorul Otelului considera ca FCSB nu se poate impune in Liga 1, deoarece patronul se implica mult prea mult la echipa. FCSB este lider in Liga 1, fiind la trei puncte distanta de CFR Cluj, ocupanta locului secund. Ros-albastrii au…

- Gica Hagi a fost dezamagit dupa Farul – U Cluj 1-1. Antrenorul campioanei s-a declarat nemulțumit de prestația jucatorilor sai, din cadrul remizei inregistrate la malul marii. De asemenea, a vorbit și despre gafa lui Aioani, care a provocat golul lui Campanu. Partida dintre Farul și U Cluj a contat…

- Ovidiu Burca e multumit de elevii sai dupa Dinamo – CFR Cluj 1-1. Antrenorul „cainilor” a punctat evolutia buna din prima repriza. Burca a recunoscut ca in a doua repriza Dinamo a suferit, dar, per total, e satisfacut de joc si de rezultat. Ovidiu Burca, multumit de elevii sai „Cred ca ne-am ridicat…

- Ovidiu Burca a oferit prima reactie, dupa ce Dinamo a remizat cu FC U Craiova 1948, scor 1-1. Antrenorul „cainilor” s-a declarat multumit de jocul prestat de jucatorii sai, si este increzator inaitea duelului cu Otelul, din runda urmatoare de Liga 1. Dinamo a ajuns la patru meciuri fara victorie, in…