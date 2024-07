Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu (78 de ani) nu a fost impresionat de Dinamo, dupa ce „cainii” au invins-o pe Csikszereda, scor 2-0, in manșa tur a barajului de menținere / promovare in Superliga. Prezent in tribunele Arenei Naționale, Mircea Lucescu se aștepta ca victoria celor de la Dinamo sa fie mult mai categorica,…

- Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (46 de ani), a susținut conferința de presa premergatoare meciului cu UTA, din ultima runda a play-out-ului Superligii. Dinamo are nevoie de un scenariu miraculos pentru a evita retrogradarea directa: trebuie sa caștige cu UTA și sa beneficieze de un joc favorabil…

- Dinamo a remizat pe terenul lui U Cluj, scor 3-3, și nu mai este la mana ei in lupta pentru salvarea de la retrogradare. Dinamo va incheia runda cu numarul 8 din play-out pe loc direct retrogradabil, cu 22 de puncte. Trupa pregatita de Zeljko Kopic ar putea sa cada chiar pe ultima poziție, daca Poli…

- Ionel Danciulescu (47 de ani), fostul mare atacant al lui Dinamo, nu a reușit sa ințeleaga cum „cainii” au scapat din nou printre degete victoria, de data aceasta pe terenul lui U Cluj, iar Liga 2 este din ce in ce mai aproape. Trupa lui Zeljko Kopic (46 de ani) a fost aproape de a obține o victorie…

- Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a prefațat meciul cu U Cluj (sambata, ora 20:00), din penultima etapa din play-out-ul Superligii. Deși Dinamo se afla intr-o situație complicata, fiind pe loc retrogradabil, Zeljko Kopic are in continuare incredere in echipa lui și spera sa obțina un rezultat pozitiv…

- Ionel Danciulescu (47 de ani), fostul mare atacant al lui Dinamo, in prezent antrenor la echipa Clubului Sportiv din Ștefan cel Mare, a analizat prestația „cainilor” din meciul terminat la egalitate cu Voluntari, scor 1-1, in etapa #7 a play-out-ului Superligii. Trupa lui Zeljko Kopic a ratat o mare…

- Dinamo pare ca se duce, iremediabil, de la meci la meci spre un deznodamant trist pentru fanii alb-roșii, adica a doua retrogradare pe parcursul a trei ani. Daca acum trei ani caderea pentru prima data in istoria clubului s-a datorat situației financiare dramatice, mulți jucatori plecand, acum banii …