- Panica la baza lui Dinamo de la Saftica, in ziua in care clubul alb-roșu a batut palma cu noul antrenor, croatul Zeljko Kopic (46 de ani). La 3 zile dupa desparțirea de Ovidiu Burca, Dinamo i-a gasit acestuia inlocuitor. Pe banca echipei a fost instalat croatul Zeljko Kopic, lipsind doar anunțul oficial.…

- Zeljko Kopic (46 de ani), noul antrenor de la Dinamo, va incasa 8.000 de euro lunar conform contractului pe care l-a agreat cu conducerea alb-roșiilor, peste cat primea Ovidiu Burca. La 3 zile de la desparțirea de precedentul A1, Ovidiu Burca, Dinamo a gasit antrenor principal. Alesul este croatul Zeljko…

- Daca nimic excepțional nu se va intampla, Zeljko Kopic (46 de ani) va fi noul antrenor al lui Dinamo. Croatul a fost dorit in urma cu cateva luni de U Cluj. In vara acestui an, Kopic a negociat și preluarea celor de la U Cluj. Pana la urma, conducerea ardelenilor l-a reangajat la acel moment in funcția…

- Gabriel Glavan, considerat creierul din spatele transferurilor facute de Dinamo dupa promovarea in Superliga, nu parasește clubul impreuna cu Ovidiu Burca, chiar daca este contestat dur de legende alb-roșii, care considera ca echipa din Ștefan cel Mare este pe penultimul loc din cauza lipsei de valoare…

- Ion Marin, fostul fundaș al ”cainilor”, a oferit o prima reacție dupa plecarea lui Ovidiu Burca de la echipa. Ovidiu Burca, 43 de ani, și-a inaintat astazi demisia, confirmand ceea ce GSP.ro a anunțat inca de aseara. Totodata, așa cum a informat GSP, Sorin Colceag, unul dintre secunzi, se va ocupa in…

- La 13 ani de ani de la plecarea de la CFR Cluj, Cristian Fabbiani se ține departe de fotbalul romanesc. E in Argentina, unde a avut doua aventuri ca antrenor. Fabbiani a ajuns la CFR Cluj in 2007. Clujenii dadeau 3,2 milioane de euro pentru a-l aduce de la Lanus. A contribuit la primul titlul din istoria…

- Fostul internațional roman Florentin Petre a fost instalat in funcția de antrenor principal al CS Unirea Ungheni 2018, formație care a incheiat turul Seriei a IX-a a Ligii a III-a pe locul 3, la 3 puncte de lider. "La cei 47 de ani ai sai, Florentin este unul din cei mai cunoscuți și mai iubiți fotbaliști…

- FC Barcelona a anunțat prelungirea contractului cu antrenorul Xavi Hernandez (43 de ani). Noua ințelegere este valabila pana in vara anului 2025. Contractul dintre Xavi și Barcelona urma sa expire la finalul acestui sezon. Cele doua parți se aflau in tratative de cateva saptamani, iar anunțul a fost…