- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut joi liderilor europeni sa ajute urgent tara sa care este acum atacata de Rusia, ale carei forte au preluat controlul mai multor parti din sudul tarii, relateaza agentiile EFE si DPA, citate de agerpres.ro.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat joi ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, dupa agresiunea militara impotriva teritoriului ucrainean ordonata in zorii zilei de seful statului rus, Vladimir Putin, transmite Reuters. Zelenski a anuntat totodata ca „dusmanul a suferit pierderi severe”…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat joi introducerea legii martiale in toate teritoriile tarii.Decizia a fost luata dupa ce seful statului rus, Vladimir Putin, a declarat in zori inceperea unei operatiuni militare in Ucraina, transmite Reuters, citat de Agerpres.roZelenski a spus ca…

- Administrația președintelui Joe Biden l-a informat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la o invazie rusa la scara larga in urmatoarele 48 de ore, relateaza Newsweek.com , citand oficiali din serviciile de informații americane. „Președintele Ucrainei a fost avertizat ca Rusia va…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat mobilizarea rezerviștilor. Acesta a avertizat ca Ucraina se poate confrunta cu o lupta pentru insași existența sa, transmite The Guardian. Decizia de a readuce rezerviștii in serviciu este un alt semn ca Ucraina se pregatește pentru un posibil conflict…

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a convocat o ședința a Consiliului Național de Securitate și Aparare.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut occidentalilor sa nu creeze panica in jurul tensiunilor cu Rusia, care este acuzata ca pregateste o invazie in țara sa, relateaza AFP. Zelenskia estimat ca principalul risc pentru tara sa il reprezinta „destabilizarea din interior”, scrie Agerpres.„Nu…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat preocupat, joi dupa-amiaza, de afirmatiile omologului sau american, Joe Biden, care a parut sa faca o distinctie între un atac militar de amploare al Rusiei si o „incursiune minora”. „Vreau sa le reamintesc marilor…