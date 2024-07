Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata ca omologul sau american Joe Biden l-a numit din greseala "presedintele Putin" l-a summitul NATO de la Washington, o greseala care poate fi uitata avand in vedere tot sprijinul pe care SUA l-a oferit Ucrainei, relateaza Reuters.

- Președintele american Joe Biden a declarat ca sanatatea lui este intr-o forma buna și și-a aratat deschiderea pentru un examen neurologic pentru a-și determina acuitatea mintala, daca medicii lui ii recomanda sa-l faca, transmite Reuters.Intr-o conferința de presa, la incheierea summitului NATO, Biden,…

- Președintele american Joe Biden, aflat sub presiunea de a-si retrage candidatura la Casa Alba, l-a anuntat joi pe "presedintele Putin" in timp ce il intampina la summitul NATO de la Washington pe seful statului ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP si Reuters.

- Cupei Romaniei de box pentru tineret, seniori, cadeti si juniori se disputa in aceste zile la Craiova, in Sala Polivalenta. Cei mai buni sportivi din tara, printre care si de la clubul SCMU Craiova, se intrec pentru suprematie, dar si pentru un loc pe podium la fiecare categorie in parte. Presedintele…

- Putin are companie selecta. Curtea Penala Internationala (CPI) a emis marti mandate de arestare si impotriva fostului ministru rus al apararii Serghei Soigu si a sefului Statului Major al armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, pentru presupuse crime comise de armata rusa impotriva civililor in timpul…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, marti, in Bundestag (camera inferioara a parlamentului german), ca nu poate exista pace in Ucraina atat timp cat tara ramane divizata, cu o parte ocupata de Rusia.

- Pe 9 iunie votam din nou peste tot in Romania. Și la mine la Sibiu, și in București, și la dumneavoastra in Targoviște. Alaturi de mine este Daniel Blaga, candidatul Alianței Dreapta Unita la primaria Targoviște. Il cunosc foarte bine pe Daniel, am fost colegi in ultimii ani, este un om serios, cu viziune,…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a scris, marți, pe Facebook, dupa decizia Coaliției de a merge cu candidaturi separate la Primaria Capitalei, ca „impreuna vom lupta pentru dreptul bucurestenilor la o viața intr-un oras civilizat” și i-a mulțumit lui Marcel Ciolacu pentru incredere.