Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a atacat dur Israelul in timpul unui interviu acordat postului de televiziune francez TV5Monde, spunand ca este „șocat" de lipsa de sprijin din partea Israelului. „Nu am ințeles ce s-a intamplat. Nu ințeleg de ce nu ne pot furniza rachete antiaeriene. Israelul nu ne-a furnizat nimic. Nimic. Zero", a spus președintele