- Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky este ingrijorat de o clauza din acordul cu Statele Unite, potrivit careia Washingtonul il poate denunța, a relatat The New York Times. "Ascuns cu litere mici in acordul de securitate se afla acest paragraf: "Oricare dintre parți poate denunța acest acord prin…

- Președintele american Joe Biden va semna un nou acord de securitate cu Ucraina pentru a promite sprijinul pe termen lung al Americii fața de aceasta țara, noteaza Reuters. Biden a plecat spre Italia pentru a spori presiunea asupra Rusiei in legatura cu razboiul sau impotriva Ucrainei și asupra Chinei…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat vineri „un pas inainte” dupa unda verde, sub anumite conditii, data de Statele Unite pentru utilizarea armelor sale impotriva unor tinte de pe teritoriul Rusiei, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Noul pachet de ajutor militar al SUA pentru Ucraina, in valoare de 61 de miliarde de dolari, nu va schimba situatia pe campul de lupta, unde Rusia este in avantaj, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters.„Forțele armate ruse iși imbunatațesc pozițiile pe…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a declarat intr-un interviu publicat duminica ca Siria a avut intalniri „din cand in cand” cu Washingtonul, in contextul in care tara incearca sa iasa din izolare, informeaza AFP. Statele Unite au fost printre primii care au intrerupt legaturile cu presedintele sirian…

- Cum traduce Kremlinul realegerea lui Vladimir Putin cu 87% din voturi. Kremlinul a declarat ca rezultatele scrutinului prezidential din Rusia, desfasurat fara opozitie si in plin conflict armat cu Ucraina, arata „consolidarea” poporului rus in jurul presedintelui Vladimir Putin, relateaza Reuters si…

- Statele Unite și Iranul au purtat discuții secrete in ianuarie pe tema situației din Marea Roșie și a conflictului din Fișia Gaza. Informația a fost relatata de The New York Times (NYT) cu referire la surse. Potrivit acestora, discuțiile secrete au avut loc la 10 ianuarie in capitala Omanului. Washingtonul…