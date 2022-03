Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va permite vineri iesirea convoaielor umanitare din diverse orase ucrainene doar daca i se furnizeaza in prealabil informatii despre numerele de inmatriculare ale vehiculelor si numele functionarilor care le insotesc, a informat seful Centrului de Control al Apararii Nationale, Mihail Mizintev,…

- Rusia va permite vineri iesirea convoaielor umanitare din diverse orase ucrainene doar daca i se transmit in prealabil informatii despre numerele de inmatriculare ale vehiculelor si numele functionarilor care le insotesc, a informat seful Centrului de Control al Apararii Nationale, Mihail Mizintev,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski a acuzat astazi armata rusa ca impiedica evacuarea civililor din orasele incercuite Mariupol si Volnovaha (sud-est) si ca a efectuat un atac asupra traseului planificat al unui coridor umanitar.„Trupele ruse nu au incetat focul. Cu toate acestea, am decis sa…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski a acuzat astazi armata rusa ca impiedica evacuarea civililor din orasele incercuite Mariupol si Volnovaha (sud-est) si ca a efectuat un atac asupra traseului planificat al unui coridor umanitar.„Trupele ruse nu au incetat focul. Cu toate acestea, am decis sa…

- Liderul de la Kiev susține ca, in momentul de fața, „armata ucraineana lupta impotriva inamicului in toate direcțiile cheie"."Datorita armatei noastre, Garzii Naționale, granicerilor, poliției, forțelor noastre de aparare teritoriala, nu suntem sclavi. Și nu vom fi niciodata. Pentru ca nu este in spiritul…

- Liderul de la Kiev susține ca, in momentul de fața, „armata ucraineana lupta impotriva inamicului in toate direcțiile cheie"."Datorita armatei noastre, Garzii Naționale, granicerilor, poliției, forțelor noastre de aparare teritoriala, nu suntem sclavi. Și nu vom fi niciodata. Pentru ca nu este in spiritul…

- Liderul ucrainean a anuntat intr-un mesaj video miercuri seara ca locuitorii oraselor Sumi, Enerhodar si din zone aflate in apropierea capitalei Kiev au fost evacuati prin trei coridoare umanitare.El si-a exprimat speranta ca evacuarile sa continue joi, odata cu deschiderea altor trei coridoare umanitare…

- Statul Major al armatei ucrainene a anuntat ca trupele ruse se pregatesc sa ia cu asalt capitala Kiev, iar o a treia runda de negocieri intre cele doua state ar putea avea loc luni, in a 12-a zi de la inceputul invaziei ruse in Ucraina. UPDATE ORA 08:31 Ucraina si Rusia se pregatesc pentru a treia runda…