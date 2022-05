Daca oficialitațile de la Moscova reitereaza teoria cum ca, in Donbas, ucrainenii au comis genocid impotriva cetațenilor vorbitori de limba rusa și de aceea au trebuit sa declanșeze operațiunea speciala, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski acuza forțele ruse și pe Putin, in mod direct, de comiterea unui genocid in Donbas. In discursul sau obișnuit, Zelenski, potrivit Agerpres.ro, a spus: „Actuala ofensiva a ocupantilor in Donbas ar putea face regiunea nelocuita. Rușii vor sa arda din temelii mai multe orase din aceasta regiune. Rusia practica deportarea și uciderea in masa a civililor in…