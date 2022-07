Zelenski zice că armata rusă se teme de forțele de la Kiev Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat marți seara in discursul sau obișnuit, ca armata rusa se teme de forțele ucrainene. In plus, nici n-are curaj sa-și recunoasca infrangerea: „Armata rusa se teme de forțele armate ale Ucrainei și nu are curajul sa recunoasca infrangerea, așa cum demonstreaza interceptarea conversațiilor lor. Așa-zisa a doua armata a lumii se teme de ucraineni și nu poate face ceva decat pe baza stocurilor fara fund de vechi arme sovietice. Nu mai au putere strategica, caracter sau ințelegere a ceea ce fac aici, pe pamantul nostru. Nu au nici macar o farama de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

