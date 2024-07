Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu lansarea oficiala a negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, Uniunea Europeana marcheaza un moment de cotitura in politica sa de extindere. In cadrul unei conferințe interguvernamentale desfașurate la Luxemburg, oficialii europeni și reprezentanții celor doua națiuni au inceput…

- Ministrul ungar al afacerilor europene, Janos Boka, afirma ca Ucraina „este departe de a indeplini criteriile de aderare” la Uniunea Europeana. Declarația vine in aceeasi zi in care Uniunea Europeana deschide negocierile de aderare cu Ucraina si cu Republica Moldova.

- Ungaria nu va impulsiona negocierile de aderare la Uniunea Europeana (UE) cu Ucraina si Republica Moldova in timpul presedintiei rotative pe care o va asuma de la 1 iulie, ci pe cele ale tarilor din Balcanii de Vest, conform reprezentantului permanent al Ungariei pe langa UE, Odor Balint, potrivit euronews.com.…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, saluta decizia instituțiilor europene de a incepe oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeana cu Republica Moldova și Ucraina. „Este un pas semnificativ”, apreciaza șeful statului. {{741329}}Prin aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la UE, comunitatea…

- Acordul de tranzit al gazelor rusești prin Ucraina urmeaza sa expire, iar liderul de la Kiev a anunțat ca nu il va prelungi. In acest condiții, mai multe țari europene ar trebui sa caute alternative pentru incalzire. Importul de gaze rusești al țarilor europene s-a redus considerabil in ultimii ani.

- Ungaria nu are de gand sa inceteze sa cumpere gaze rusesti, in pofida presiunilor, pentru ca este multumita de cooperarea cu Rusia in ceea ce priveste livrarile de gaze naturale, a declarat joi, 6 iunie, ministrul ungar al de Externe, Peter Szijjarto, a relatat Reuters, citata de Agerpres.Prezent la…

- MAE Ungaria a anunțat! Ungaria este multumita de cooperarea cu Rusia in ceea ce priveste livrarile de gaze naturale si nu are planuri sa inceteze sa cumpere gaze rusesti, in pofida presiunilor in acest sens, a declarat joi ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, transmite Reuters . In…

- R. Moldova și Ucraina urmeaza sa inceapa oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeana la o ceremonie planificata pentru ultima saptamana din luna iunie, au spus Europei Libere surse diplomatice.