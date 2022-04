Zelenski vrea PACE. Mesajul președintelui Ucrainean de Paște Volodimir Zelenski iși dorește pacea cat mai repede in țara sa, iar acest lucru a fost menționat și in declarația sa de Paște. Menționam faptul ca in aceasta duminica se implinesc exact doua luni de cand Ucraina a fost capturata intr-un razboi devastator dupa ce forțele ruse au invadat-o, pe 24 februarie. In prima zi de dupa noaptea Invierii, președintele ucrainean Volodimir Zelenki a transmis din biserica mesajul sau de rugaciune, indemnandu-i totodata pe urcraineni sa aiba certitudinea ca pacea și prosperitatea vor veni in țara lor. ATENȚIE la aceste alimente! Copiii pot fi in pericol Totodata,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

