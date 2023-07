Zelenski vrea arme de la bulgari și sprijin pentru NATO Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se afla la Sofia, in prima sa vizita oficiala in Bulgaria. Zelenski vrea arme de la bulgari și sprijin pentru intrarea in NATO, potrivit presei internaționale. Zelenski are programate intalniri cu prim-ministrul bulgar Nikolai Denkov si cu ministrul de externe Maria Gabriel. Piata din fata sediului guvernului si biroului prezidential din Sofia a fost inchisa din motive de siguranta.Pbulgar Rumen Radev, care este un fost pilot de vanatoare, fost sef al fortelor aeriene bulgare, este considerat pro-Rusia, noteaza DPA. Acesta a respins participarea Bulgariei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

