Zelenski vorbește din nou despre aderarea Ucrainei la UE în 2023: „Există o înţelegere” Volodimir Zelenski le-a transmis ucrainenilor, in discursul sau tradițional adresat poporului, ca dupa summitul cu liderii UE, pe care l-a gazduit vineri la Kiev, ca „exista o intelegere” ca este posibil ca Ucraina sa inceapa negocierile de aderare la uniune chiar in 2023. Totuși, presa internaționala scrie ca nu a existat nicio promisiune de aderare rapida in urma summitului UE-Ucraina. Totodata, Zelenski a anuntat noi masuri impotriva celor care se fac vinovati de coruptie si de colaborare cu agresorul rus. „Avem acorduri destul de specifice cu partenerii nostri cu privire la modul in care Ucraina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

