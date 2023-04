Stiri pe aceeasi tema

- Administrația de la Kiev este dispusa la negocieri cu Moscova privind statutul Crimeei, daca fortele militare ucrainene ajung la frontiera regiunii ocupate de Rusia, afirma un consilier al presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, citat de cotidianul Financial Times . Afirmatiile facute de Andrii…

- Comentariile facute pentru Financial Times de Andrii Sibiha, adjunctul șefului de cabinet al lui Volodimir Zelenski, reprezinta cea mai explicita declarație a interesului Kievului de a discuta cu Rusia pe cai diplomatice despre viitorul peninsulei ocupate. Kievul este dispus sa discute cu Moscova despre…

- Joi, ministrul apararii finlandez Antti Kaikkonen a declarat ca nu doreste ca tara sa sa doneze Ucrainei avioane de vanatoare Hornet, in pofida unei cereri in aceasta privinta din partea Kievului, transmite Agerpres. ”Opinia mea in calitate de ministru al apararii al Finlandei este aceea ca avem nevoie…

- Marți, 14 martie, Kremlinul a anunțat ca Rusia nu recunoaște jurisdicția Curtii Penale Internationale de la Haga (CPI), a informat agentia de presa TASS , care il citeaza pe purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, transmite Agerpres. ”Noi nu recunoastem acest tribunal, nu recunoastem jurisdictia…

- Ucraina a decis sa lupte in continuare in devastatul oraș Bahmut deoarece batalia de acolo imobilizeaza cele mai bune unitați ale Rusiei și le degradeaza inainte de contraofensiva pe care ucrainenii o au planificata pentru aceasta primavara, a declarat Mihailo Podoleak, principalul consilier al președintelui…

- Vizita ministrului de Externe Eli Cohen in Ucraina, joi, 16 februarie, l-a transformat in primul ministru israelian de rang inalt care a ajuns la Kiev de la izbucnirea razboiului rus impotriva Ucrainei. A insemnat un punct de cotitura in politica de ajutor non-militar a Israelului pentru efortul de…

- Germania nu va trimite avioane de lupta in Ucraina, a declarat cancelarul Olaf Scholz, in contextul in care Kievul solicita ca Occidentul sa ii trimita si mai mult armament pentru contracararea invaziei ruse, relateaza AFP și News.ro. Dupa cateva saptamani de ezitare, Berlinul a decis miercuri sa trimita…