Zelenski vorbește despre pace: „Trebuie să restabilim pacea. Şi hai să o facem” Președintele Volodimir Zelenski a declarat, vineri seara ca ucrainenii vor readuce pacea pe teritoriul lor. El a avut un indemn la restabilirea pacii și a transmis, totodata, cetațenilor sai sa incerce sa reduca pe cat posibil consumul de energie. „Vom returna tot ce este de drept al nostru. Stim ca o putem face. Si trebuie […] The post Zelenski vorbește despre pace: „Trebuie sa restabilim pacea. Si hai sa o facem” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

