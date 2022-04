Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat, in ultimul mesaj postat pe retelele de socializare, ca fortelor rusesti au construit camere de tortura in regiunile Herson si Zaporojie.

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca nu poate face nimic in ceea ce privește sancțiunile impuse de Occident Rusiei, intrucat aceasta este principalul furnizor de gaze și de turiști al Turciei. In ce priveste sanctiunile occidentale impuse Rusiei, Erdogan a spus ca Turcia “nu poate face…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, ar trebui incurajat sa „gaseasca o iesire onorabila” pentru rezolvarea conflictului din Ucraina, transmit dpa si AFP, potrivit Agerpres. „Trebuie sa-i spunem (lui Putin) acum: ar trebui sa fii arhitectul pasilor spre…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca este gata sa discute cu omologul sau rus Vladimir Putin despre Donbas și Crimeea dar orice „compromis” in negocieri va fi supus unui referendum in Ucraina. Zelenski s-a declarat gata sa discute cu Putin, daca va fi de acord sa negocieze direct…

- Statutul regiunii Donbas si al Crimeei se numara printre cele mai dificile subiecte care trebuie abordate in tratativele dintre Kiev si Moscova. Vor fi necesare negocieri directe intre Putin si omologul ucrainean Volodimir Zelenski.

- Kremlinul a transmis vineri ideea conform careia conflictul din Ucraina se va incheia atunci cand Occidentul va lua masuri in privinta preocuparilor ridicate in mod repetat de Rusia privind uciderea de civili in estul Ucrainei si extinderea NATO catre est, informeaza Reuters. Intrebat de reporteri cum…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a scris, joi, pe Facebook, despre agresiunea Federatiei Ruse la adresa Ucrainei, ca ”situatia este extrem de grava, Federatia Rusa ataca pe toate fronturile si pune in pericol viata a milioane de civili”. „Tocmai am vorbit cu premierul Ucrainei, Denys…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca are in vedere ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, acuzand-o ca pregateste continuarea 'agresiunii militare impotriva Ucrainei', dupa ce omologul sau rus Vladimir Putin a recunoscut luni autoproclamatele republici proruse Donetk si Lugansk…